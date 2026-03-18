الأربعاء 18 مارس 2026 1:01 م القاهرة
الداخلية تكشف ملابسات تضرر شخص من قيام سائق ميكروباص بتحصيل أجرة أعلى من المقررة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 12:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 12:53 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، وإجباره على النزول من السيارة والتعدي عليه بالسب في محافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية).

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحاً أنها حدثت بتاريخ 12 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، نتيجة خلاف بينه وبين أحد الركاب حول قيمة الأجرة، ما دفعه لإجباره على مغادرة السيارة.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المخالفات وضبط الخارجين على القانون.

