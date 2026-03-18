أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الشعب الإيراني أحبط جميع مخططات العدو، مؤكدا أن العدو "غاضب ومحبط" ويحاول إخفاء هزائمه الميدانية بمهاجمة البنية التحتية.

وكتب قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس": "في الليلة الماضية، أحبط الشعب الإيراني جميع مخططات العدو. إنهم غاضبون ومحبطون من الشعب الإيراني، ويريدون إخفاء هزائمهم الميدانية بمهاجمة البنية التحتية. وهذا، بالطبع، انتحار بالنسبة لهم".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: "لقد ترسخت معادلة العين بالعين، وبدأ مستوى جديد من الصراع".

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ و طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



