 الجزائر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان
الأربعاء 18 مارس 2026 10:45 م القاهرة
الجزائر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

الجزائر - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:25 م

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي تسبب في "خسائر بشرية جسيمة وفي دمار مادي تجاوزت أبعاده كل حدود التصور".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "يشهد العدوان الإسرائيلي على لبنان تصعيدا متواصلا، متسببا في خسائر بشرية جسيمة وفي دمار مادي تجاوزت أبعاده كل حدود التصور".

وأضاف البيان: "تدين الجزائر بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة وتعرب عن تضامنها الكامل مع لبنان قيادة وشعبا. كما تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".

وأبرزت الخارجية الجزائرية، أنه "أمام هذا الوضع المأساوي"، ظل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تواصل مستمر مع نظيره اللبناني، جوزف عون.

كما أسدى تعليماته إلى وزير الدولة، وزير الخارجية، أحمد عطاف؛ للحفاظ على تنسيق وثيق مع نظيره اللبناني، يوسف رجي.

