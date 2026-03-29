قال الإعلامي عمرو أديب، إن دوره كصحفي أن يقدم معلومة للمتابع وأن يوضح لهم الحكاية دون أن يكون هناك ضغط على المسئولين في شيء.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»: «أنا مصري بحب بلدي وعاوز لها كل شيء عظيم.. وفي هذه الظروف كلنا في صف واحد ووراء قيادتنا ومع الشعب»

وتابع: «لما يكون معايا حديث مع مسئولين أنا بنقل لهم كلام الناس ليرد على هذا الكلام.. هذا هو عملي ودوري أن أبحث عن المعلومة».

ولفت إلى أن حديثه مع الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام كان يركز على البحث عن خبر بشأن القرار المرتقب بزيادة الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الحديث كان بحثًا عن معلومة من أجل المواطن.

ونوه بأن الحديث كان بحثًا عن معلومة، وهو ما جرى بالفعل حيث تم التصريح بأن هناك شيئًا يتم إعداده من أجل المواطن، باعتبار ذلك قرارًا موجودًا، لكن الحديث كان بهدف معرفة نسبة الزيادة.

ولفت إلى أن رشوان طرح قياسات بشأن ما يشتريه الراتب من عدد أرغفة الخبز مصر مقارنة بمصر، لكنه تعرض لهجوم شديد، رغم أن التصريح كان للقياس فقط، وأكد أن هذا الأمر لم يكن الأكثر أهمية في حديث رشوان بقدر ما كان المهم هو الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور.

وشدد على أن الجدل الذي يجمعه بأي مسئول يكون من أجل المواطن، وليس لإثبات شيء معين أو استهداف مسئول بعينه، مؤكدا أنه يحرص على تقديم خبر مهم وهو ما كان قائمًا خلال النقاش مع ضياء رشوان بالأمس.

وتابع: «أنا مش بدور على منصب ولا طمعان في منصب ضياء رشوان.. المنصب اللي أنا فيه ده حلو جدا بالنسبة لي.. وربنا يقدرنا نقف جنب بعض في هذه الفترة السوداء لأن الأمر صعب وخطير».