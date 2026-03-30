مسئول إيراني: طهران هي من ستحدد موعد انتهاء الحرب

قال مسئول أمني إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن طهران هي من ستقرر متى تنتهي الحرب.

وأشار إلى أن إيران مستعدة لمواصلة العمليات الهجومية لفترة طويلة، وذلك ردا على التقديرات الأمريكية التي ترجح إمكانية إنهاء الصراع خلال أسابيع.

وأضاف أن التقديرات الأمريكية السابقة التي توقعت أن تستمر الحرب بضعة أيام فقط كانت خاطئة، كما رفض وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن القتال سيستمر لأسابيع قليلة، معتبرا ذلك غير واقعي.

وقال المسئول الإيراني: "هذه حربنا، ولن نتوقف عن الدفاع حتى نلقن ترامب ونتنياهو درسا تاريخيا"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز) جاهزة لدعم عمليات طويلة الأمد.

وأكد أن إيران تعمل على تعزيز دفاعاتها الجوية من خلال تحديث أنماط الانتشار، ومراقبة المسارات التي تستخدمها الطائرات المقاتلة لدخول المجال الجوي الإيراني، وإدخال معدات جديدة، وهي خطوات قال إنها ستفرض "ظروفا أشد قسوة" على أعداء إيران.

وصرح روبيو للصحفيين في فرنسا قبيل اجتماع مجموعة السبع يوم الجمعة بأنه "عندما ننتهي من النظام الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين، سيكون أضعف مما كان عليه في التاريخ الحديث".