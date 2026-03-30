الدفاع السعودية: رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية

أعلنت السعودية، صد مزيد من الهجمات الإيرانية في خضم التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في تصريح، إنه تم رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدان، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفا إياها بـ«الشنيعة»، داعيًّا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.