جيش الاحتلال الاسرائيلي: قواتنا توغلت لمسافة 14 كيلومترا في لبنان

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي تمكن من السيطرة على منطقة رأس البدع في القطاع الغربي من لبنان. وتقدم لمسافة تزيد عن 14 كيلومترًا على طول الساحل اللبناني، مع ضمان السيطرة على النيران ومراقبة وادي صور.

وزعمت الصحيفة أن "اللواء 226 نفذ تقدمًا سريعًا، حيث تمكنت من قطع مسافة 14 كيلومترًا في غضون 5 ساعات، وإحباط كمينين لحزب الله، وتحقيق الاستقرار والسيطرة على المنطقة".

وقال مسئول عسكري رفيع المستوى، واصفًا بعض أنشطة الفرقة 146 العاملة في القطاع الغربي من لبنان: "إن السيطرة على المنطقة تتيح رؤية واضحة لوادي صور، كما تسمح للجيش الإسرائيلي بالتوسع إذا رغب في ذلك".