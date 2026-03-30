بعث المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، برسالة خطية، وجه فيها الشكر للشعب العراقي على دعمه طهران في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم يظهر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي قُتل في غارة جوية في بداية الحرب في 28 فبراير، علنا منذ تعيينه رسميا مرشدا أعلى، ولم يصدر عنه سوى عدد قليل من البيانات الخطية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار غياب مجتبى تكهنات واسعة حول حالته الصحية ومكان وجوده. إلا أن التلفزيون الرسمي وبعض المسئولين الإيرانيين قالوا إنه يتعافى من جروح أصيب بها في ضربة جوية.

وفي رسالته، عبر خامنئي عن "تقديره للسلطة الدينية العليا (في العراق) وللشعب العراقي لموقفهما الواضح ضد العدوان على إيران ودعمهما لبلادنا" وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، في إشارة إلى المرجع الديني الأعلى المقيم في العراق علي السيستاني.

وأُبلغت الرسالة عقب اجتماع بين حزب المجلس الأعلى الإسلامي والسفير الإيراني في بغداد، حسب الوكالة.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول كيفية نقل الرسالة.

ومنذ تعيينه مرشدا أعلى أصدر مجتبى خامنئي بيانه الأول ثم رسالة لمناسبة عيد النوروز.

وتنشر وسائل الإعلام الرسمية بانتظام صورا لمجتبى خامنئي بدون أن توضح ما إذا كانت جديدة. ولديه أيضا حسابات رسمية على تطبيقَي تلغرام وإكس.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل مع "شخصية رفيعة المستوى" في المحادثات مع إيران، لكنه أوضح أنها ليست المرشد الأعلى. وقال: "لم نتلقَّ أي اتصال من الابن... لا نعلم إن كان على قيد الحياة".

ومجتبى خامنئي هو المرشد الأعلى الثالث لإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بعد والده ومؤسس الثورة آية الله روح الله الخميني.