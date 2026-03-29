إيران: المقترحات الأمريكية التي وصلت عبر وسطاء غير منطقية للغاية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى إيران عبر وسطاء غير منطقية للغاية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية: "علينا استخدام كل الإمكانات للتأكد من عدم هجوم إسرائيل وأمريكا علينا مجددا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية: "التجارب أظهرت أنه لا توجد ضمانات ويجب علينا ضمان أمننا بأنفسنا".

وأشار إلى أن "الحديث عن مسائل تعد جزءا من الحقوق الأصيلة للإيرانيين ليس دليلا على حسن النية".

وسبق أن أعلنت إيران رفضها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الـ15 نقطة لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت به قناة "برس تي في" الرسمية.

ونقلت القناة عن مسئول سياسيأمني رفيع لم تكشف عن هويته، عرض 5 شروط إيرانية لإنهاء النزاع، من بينها دفع تعويضات عن الأضرار.

وتختلف هذه الشروط عن مقترحات ترامب، التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية بعد تأكيد مسئولين أمريكيين وجودها، وتشمل تعهّد إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية، يتعين على إيران تلبية عدد من المطالب لإنهاء الحرب.

وتتركز هذه المطالب في معظمها على المبرر الرئيسي الذي طرحه مسئولون أمريكيون لبدء الحرب، وهو منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وهو اتهام لم تدعمه أدلة وتواصل طهران نفيه، إلى جانب إزالة التهديد الذي يمثله برنامجها الصاروخي.

وتنص المقترحات على أن "تتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية"، وأن تلتزم بتفكيك منشآتها النووية، وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالرقابة النووية، لتتولى متابعة هذا الملف لاحقاً.

وبموجب هذه المقترحات، يتعيّن على إيران أيضاً الموافقة تقييد برنامجها الصاروخي من حيث المدى والكمّ.

كما يطلب منها وقف تمويل حلفائها الإقليميين، مثل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن.

وتشمل الشروط كذلك إعادة فتح مضيق هرمز ليعمل ممراً ملاحياً "حراً"، إذ أدى إغلاق هذا المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز في العالم، إلى ارتفاع حاد في الأسعار وإثارة مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

بحسب قناة "برس تي في"، طرحت إيران خمسة شروط لإنهاء الحرب، ومن بينها وقف كامل "للعدوان وعمليات الاغتيال من جانب العدو".