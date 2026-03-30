العراق: 3 مصابين بينهم ضابط إثر إطلاق نار أثناء مراسم تشييع

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين متورطين بإطلاق نار على مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية أسفر عن إصابة ضابط ومنتسبين اثنين في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان: "في الساعة 20:30 من مساء هذا اليوم، تعرضت مفرزة تابعة للفوج الثاني في اللواء 11 (الفرقة الرابعة - الشرطة الاتحادية) بمحافظة ميسان إلى إطلاق نار من قبل أشخاص أثناء مراسم تشييع".

وأضافت أن "الحادث وقع بعد أن حاولت قوات الشرطة الاتحادية منع المشاركين في التشييع من إطلاق العيارات النارية، ما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسبين اثنين بجروح".

وأوضحت أن "القوات تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين من المتورطين في الحادث، وتسليمهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم."

وتابعت: "كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة حتى الآن".