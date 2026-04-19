أمين عام حزب الله يرفض بيانا صادرا عن الخارجية الأمريكية

رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم السبت بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال في كلمة له بثتها قناة المنار الفضائية، التابعة لحزب الله، "قرأنا منشورًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأمريكية عنوانه: “اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ـ نيسان 2026″، صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئًا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان، أن تملي نصّه أمريكا، وتتحدث باسم الحكومة اللبنانية".

وأضاف أنه ورد في مطلع البيان: “وافقت حكومة إسرائيل وحكومة لبنان على نص البيان التالي”، والكل يعلم بأن حكومة لبنان لم تجتمع، ولم تصدر الموافقة على هذا البيان. كفى تحميل لبنان هذه الإهانات في التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي للاستماع إلى إملاءاته، وفي الصورة المخزية في واشنطن حيث يتحلق الطغيان حول الفريسة، وإصدار المواقف نيابةً عن لبنان، وهذا منزلق لا ينتهي".

ووصف النص الذي نشرته الولايات المتحدة الهدنة البالغ مدتها 10 أيام بأنها بادرة من جانب إسرائيل "لتمكين مفاوضات بحسن نية" نحو اتفاق سلام دائم مع لبنان ويعطي النص إسرائيل "الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو المستمرة" ولا يذكر النص أي حق مماثل للبنان أو حزب الله.

وقال قاسم إن "وقف إطلاق النار يعني وقفًا كاملًا لكل الأعمال العدائية، ولأننا لا نثق بهذا العدو، فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها".

وشدد "أنه لا يوجد وقف إطلاق النار من طرف المقاومة فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين، وأن الحزب لن يقبل بمسار الخمسة عشر شهرا من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئًا".