احتجاز شرطيين بعد أن ثبت تعاطيهما للمخدرات في مداهمة بماليزيا

تم التحقيق مع ثلاثة من رجال الشرطة الماليزية خلال مداهمة على منشأة ترفيهية في إيبوه، عاصمة ولاية بيراك في ماليزيا، يوم 5 أبريل، حيث ثبت تعاطي اثنين منهم للمخدرات.

وقال المدير العام لقسم التحقيقات في جرائم المخدرات في بوكيت أمان، حسين عمر خان، إن العملية جرت في مكانين في بندر بارو ميدان وتامان إيبوه، حيث تم فحص 87 من الزبائن الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 52 عاما، وكلهم ثبت تعاطيهم لمواد مخدرة مختلفة، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف أن اثنين من رجال الشرطة الثلاثة الذين تم التحقيق معهم تم احتجازهما / 26 و40 عاما / لتعاطيهما المخدرات وكانا في الخدمة في ولاية جوهر.