مسلحون يقتلون ما لا يقل عن 20 شخصا في هجوم خلال الليل في نيجيريا

أودى هجوم خلال الليل في منطقة بشمال - وسط نيجيريا بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، حسبما قال السكان والسلطات.

وقالت جويس لوهيا رامنامب مفوضة ولاية بلاتو للإعلام، إن الهجوم وقع مساء أمس الأحد في قرية جاري يا واي بمنطقة جوس نورث بالولاية، ولم تكشف عن حجم الخسائر البشرية، ولكن قالت إن هناك "أرواحا فٌقدت" ومصابين.

وأضافت رامناب، أن حكومة الولاية فرضت حظر تجوال لمدة 48 ساعة لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

ولم تعلن أي جهة، مسئوليتها عن الهجوم، ولكن السكان أخبروا وكالة أسوشيتد برس (أب) إن عددا من المسلحين على متن دراجات بخارية أطلقوا النار عشوائيا.