ممثل اليونيسيف لـ«سي إن إن»: الحرب أجبرت 19 ألف طفل على ترك منازلهم بشكل يومي في لبنان

أعلنت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) نزوح 20% من سكان لبنان في غضون ثلاثة أسابيع فقط بسبب الحرب التي أجبرت نحو 19 ألف طفل على ترك منازلهم بشكل يومي.

وقال ممثل المنظمة في بيروت ماركولويجي كورسي - في تصريحات خاصة أدلت بها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعتها اليوم الاثنين - "إن أحد التحديات التي نواجهها هو الوصول إلى هؤلاء الأطفال، وخاصة في جنوب لبنان".

وأضاف كورسي "هناك أطفال محاصرون في مناطق يصعب الوصول إليها، لا سيما بعد القصف وتدمير العديد من الجسور جراء الغارات الجوية".

وأشار إلى وجود تحد آخر يتمثل في محاولة دعم الأطفال الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة في الوقت الحالي والذين نزح الكثير منهم عدة مرات وتعرضوا لصدمات نفسية متكررة.

وتعمل منظمات مثل اليونيسف من أجل توفير الخدمات الأساسية مثل التطعيمات للأطفال والرعاية الطبية ومراكز للتعليم حيث إن المدارس مغلقة في الوقت الحالي.

وقد تسبب القصف الإسرائيلي في بعض مناطق لبنان في منع وصول الإمدادات الأساسية كالمياه النظيفة، حيث دمرت الخزانات ومحطات الضخ، وفقا لمنظمة اليونيسف.

كما تضررت أو تدمرت المستشفيات والجسور وشبكات الصرف الصحي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي فجر عدة جسور فوق نهر "الليطاني" كجزء من هجوم أوسع في الجنوب.