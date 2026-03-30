إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران

قررت إسبانيا، اليوم الاثنين، غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران ضمن عملية «الغضب الملحمي».

وبحسب ما نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، قالت مصادر عسكرية إسبانية إن الأمر لا يقتصر على منع الطائرات المقاتلة أو طائرات التزود بالوقود الجوي المتعاونة في الهجوم من استخدام قاعدتي روتا «قادس»، ومورون دي لا فرونتيرا «إشبيلية» الجويتين.

وأوضحت المصادر أن القرار يشمل منع الطائرات الأمريكية المتمركزة في دول ثالثة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، من استخدام مجال إسبانيا الجوي.

ويُسمح بالتحليق والهبوط فقط في حالات الطوارئ.

والأربعاء، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن رفض بلاده طلب الولايات المتحدة الأمريكية استخدام قواعدها العسكرية في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية الأمريكية مع إسبانيا.

وحذر سانشيز، في كلمة أمام برلمان بلاده، من أن الحرب في الشرق الأوسط تنطوي على سيناريو وصفه بـ«الأسوأ بكثير من غزو العراق عام 2003».

وأضاف: «إن السيناريو الحالي أسوأ بكثير ويمكن أن يكون تأثيره أوسع وأعمق بكثير، فهذه الحرب عبثية وغير مشروعة وتعيق عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

كما توقع أن يكون للحرب تأثير اقتصادي مماثل على ملايين الأشخاص، مضيفا: «إن كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تؤثر في نهاية المطاف، كما نرى بالفعل، على قدرة عائلاتنا الشرائية».

وكانت حكومة مدريد قد برزت منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط بمواقفها المناهضة للحرب، محذرة من تبعاتها على الاقتصاد الدولي برمته.