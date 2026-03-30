البحرين: القبض على 3 أشخاص إثر تشكيلهم خلية إرهابية تنتمي لحزب الله

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله اللبناني.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان: «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص ، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله اللبناني الإرهابي ، قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج ، والسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر».

وبحسب البيان، فقد دلت إفادات المقبوض عليهم ، أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان، تدريبات على السلاح ، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

وتابع البيان: «المقبوض عليهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الايراني الآثم ، الذي تتعرض له مملكة البحرين وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري ، وتحويلها لصالح أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي ، تمهيدا لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البحرين».

ووفق البيان، أشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.