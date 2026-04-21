 الاحتلال يحوّل منزلا في قراوة بني حسان إلى ثكنة عسكرية
الاحتلال يحوّل منزلا في قراوة بني حسان إلى ثكنة عسكرية

وكالات
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 10:55 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 10:55 م

أقدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، على تحويل منزل المواطن ربحي مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار عائلته على إخلائه بالقوة.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال داهمت المنزل الواقع في وسط البلدة، وقامت بتفتيشه، قبل أن تُسلّم أصحاب المنزل إخطارا يقضي بضرورة إخلائه فورا، تمهيدا لاستخدامه كنقطة عسكرية.

وأضاف ذات المصدر أن عملية الإخلاء تمت تحت التهديد، مما اضطر العائلة إلى مغادرة منزلها، وانتشار الجنود في محيط المنزل وتحويله إلى موقع عسكري، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدات وقرى محافظة سلفيت، والتي تشمل اقتحامات متكررة للمنازل وتضييقا على المواطنين، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي ويفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

اخبار متعلقة


