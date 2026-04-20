التعادل يحسم مواجهة وست هام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة كريستال بالاس ووست هام يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الشوط الأول محدود الخطورة، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع غياب الفرص الحقيقية على المرميين، لينتهي بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، ارتفع نسق المباراة وشهدت هجمات متبادلة من الجانبين، وكاد كريستال بالاس أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 83، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على مهاجم الفريق.

وبهذه النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وصل وست هام يونايتد إلى النقطة 33 في المركز السابع عشر، ليواصل الفريقان سعيهما لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.