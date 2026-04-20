إيران تبلغ باكستان: انتهاكات أمريكا للهدنة عقبة أمام استمرار العملية الدبلوماسية

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الباكستاني إسحاق دار، أن "الانتهاكات الأمريكية المستمرة لوقف إطلاق النار" تُشكل عقبة رئيسية أمام استمرار العملية الدبلوماسية.

وأبلغ عراقجي دار في اتصال هاتفي بأن إيران ستقرر كيفية المضي قدما بعد دراسة جميع جوانب المسألة، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الاثنين، إن قرار طهران بعدم المشاركة في المفاوضات «لم يتغير حتى الآن»، موضحة أن مشاركتها منوطة بتحقق شروط معينة.

ونوهت في تقرير لها إلى أن «مسألة الحصار البحري تُشكل عقبة جوهرية أمام المفاوضات»، مشيرة إلى إبلاغ الوسيط الباكستاني بتلك المسألة.

وأشارت إلى أن «لرسائل المتبادلة تتضمن مطالب أمريكية مفرطة أخرى، لا تبشر بأفق واضح للمفاوضات المقبلة».

واعتبرت أن المفاوضات ستكون بمثابة «مضيعة للوقت» طالما تتعامل واشنطن بحسابات خاطئة.

وأضافت: «إلى حين إزالة بعض العقبات الجوهرية، وظهور أفق واضح للوصول لاتفاق مقبول من إيران، فلا نية للمشاركة في المسرحية الأمريكية»