استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، رئيس الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات في قطاع الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، أكد الجانبان على الالتزام المشترك بإدارة ظاهرة الهجرة، وناقشا أبرز أنشطة التعاون الجارية مع شركاء دوليين من بينهم تركيا وقطر.

وأكدت ميلوني على دعم إيطاليا الكامل لعملية سياسية بقيادة ليبية وتيسير من الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الليبية، إن ميلوني، استقبلت الدبيبة والوفد المرافق له، في قصر كيجي ضمن زيارة رسمية خُصصت لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضحت أن الدبيبة رافقه وكيل وزارة الدفاع الفريق عبدالسلام الزوبي، ووزيرا الدولة للاتصال والشئون السياسية وليد اللافي، والدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.

وكان في مقدمة الملفات التي بحثها الجانبان ملف السجناء الليبيين المحكومين في إيطاليا، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة نقل المحكومين إلى ليبيا لاستكمال مدة محكومياتهم، بما يراعي احترام إجراءات وأحكام القضاء الإيطالي والأطر القانونية المنظمة للتعاون القضائي بين البلدين.

كما ناقش الجانبان مستجدات التعاون ضمن الآلية الرباعية بين ليبيا وإيطاليا وتركيا وقطر لدعم جهود ليبيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث الدبيبة على أهمية تعزيز التنسيق العملياتي، ودعم القدرات الليبية في مراقبة الحدود والسواحل، ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبحث اللقاء آليات تطوير التعاون في عمليات الترحيل والعودة الطوعية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، بما يضمن معالجة الملف وفق مقاربة متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ السيادة الليبية.

وأكد الدبيبة أن ليبيا تتحمل أعباء كبيرة في هذا الملف نيابة عن المنطقة، الأمر الذي يتطلب شراكة دولية أكثر جدية وفاعلية، تقوم على تقاسم المسئوليات ودعم المؤسسات الليبية المختصة.

وفي ملف الطاقة، أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الغاز والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة إلى تعزيز استقرار الإمدادات وتنويع مصادرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن الطاقة في منطقة المتوسط.

كما شدد الجانبان على أهمية البناء على التفاهمات الاقتصادية والتنموية القائمة، وتعزيز الشراكة بين ليبيا وإيطاليا بما يدعم الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة.



