قررت إسرائيل إلغاء المزيد من الفعاليات في شمال البلاد، في أعقاب اغتيال قائد وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، أحمد غالب بلوط، قائد وحدة الكوماندوز النخبوية التابعة لحزب الله في الضاحية ببيروت، حيث تحذر السلطات السكان من رد محتمل من حزب الله في ضوء عملية الاغتيال المروعة.

وفقا لصحيفة معاريف تتوقع القيادة الشمالية أن يحاول حزب الله إطلاق النار على المستوطنات الشمالية ردًا على عملية الاغتيال. وفي هذا السياق، قررت القيادة الشمالية إلغاء الاستثناءات من تخفيف قيادة الجبهة الداخلية للإجراءات الدفاعية في جميع المستوطنات الواقعة على طول خط المواجهة في الشمال، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وطلب الجيش الإسرائيلي من رؤساء المستوطنات إلغاء الفعاليات الجماهيرية المقررة في نهاية هذا الأسبوع. كما يخشى الجيش الإسرائيلي أن يُطلق حزب الله النار في المستقبل القريب، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع.