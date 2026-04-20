مصدر حكومي باكستاني: إسلام آباد واثقة من حضور إيران المحادثات مع أمريكا

قال مسئول حكومي باكستاني كبير لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن إسلام آباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران. الأمور لا تزال غير مستقرة، لكننا نسعى جاهدين لضمان حضورهم عند بدء المحادثات غدا أو بعد غد"، بحسب وكالة رويترز.

وأشار المصدر إلى أن باكستان تتواصل على نحو فعال مع طهران وواشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق أن قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الاثنين، إن قرار طهران بعدم المشاركة في المفاوضات «لم يتغير حتى الآن»، موضحة أن مشاركتها منوطة بتحقق شروط معينة.

ونوهت في تقرير لها، أن «مسألة الحصار البحري تُشكل عقبة جوهرية أمام المفاوضات»، مشيرة إلى إبلاغ الوسيط الباكستاني بتلك المسألة.

وأشارت إلى أن «لرسائل المتبادلة تتضمن مطالب أمريكية مفرطة أخرى، لا تبشر بأفق واضح للمفاوضات المقبلة».

واعتبرت أن المفاوضات ستكون بمثابة «مضيعة للوقت» طالما تتعامل واشنطن بحسابات خاطئة.

وأضافت: «إلى حين إزالة بعض العقبات الجوهرية، وظهور أفق واضح للوصول لاتفاق مقبول من إيران، فلا نية للمشاركة في المسرحية الأمريكية».