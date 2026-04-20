قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدثًا عن حرب إيران إنه يحقق نصرًا وصفه بالساحق.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «أنا أحقق نصرًا ساحقًا في الحرب، وبفارق كبير، والأمور تسير على ما يرام، وقد كان أداء جيشنا مذهلاً، ولو قرأتم الأخبار الكاذبة، مثل صحيفة نيويورك تايمز، أو صحيفة وول ستريت جورنال ، أو صحيفة واشنطن بوست التي كادت أن تُغلق أبوابها، لحسن الحظ، لظننتم أننا نخسر الحرب».

وأضاف: «العدو في حيرة من أمره، لأنه يتلقى نفس "التقارير" الإعلامية، ومع ذلك يدرك أن أسطوله البحري قد مُحي تمامًا، وأن قواته الجوية قد تحولت إلى مدارج مظلمة، وأنه لا يملك أي معدات مضادة للصواريخ أو الطائرات، وأن معظم قادته السابقين قد رحلوا (وهذا، بالإضافة إلى كل شيء آخر، كان تغييرًا للنظام!)، وربما الأهم من كل ذلك، أن الحصار، الذي لن نرفعه حتى يتم التوصل إلى اتفاق، يُدمر إيران تدميرًا كاملًا».

وتابع: «إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميًا، وهو رقم لا يُمكن تحمله، حتى على المدى القصير. وسائل الإعلام الكاذبة المعادية لأمريكا تتمنى فوز إيران، لكن هذا لن يحدث، لأنني أنا من يقود! وكما استغل هؤلاء الخونة كل ما لديهم من قوة محدودة لمحاربتي في الانتخابات، فإنهم يواصلون فعل الشيء نفسه مع إيران. ستكون النتيجة هي نفسها - بل هي كذلك بالفعل».