توجيه اتهام إلى المغني الأمريكي «دي 4 في دي» بقتل فتاة بعد العثور على جثتها في سيارته

قال ممثلو الادعاء الأمريكيون، إنه تم توجيه اتهامات إلى المغني "دي 4 في دي" بقتل فتاة (14 عاما) بعد العثور على جثتها ممزقة الأوصال ومتحللة في سبتمبر داخل سيارته المهجورة من طراز تسلا.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس إنه تم اتهام المغني "دي 4 في دي" وعمره (21 عاما)، واسمه القانوني ديفيد بيرك، بالقتل من الدرجة الأولى في جريمة قتل سيليست ريفاس هيرنانديز، التي أبلغت عائلتها عن اختفائها عام 2024، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما. وتقول السلطات إنها كانت تبلغ من العمر 14 عاما عندما قتلت.

وقال محامو مغني البوب المولود في هيوستن إنه بريء، وذلك في بيان صدر بعد أن اعتقله محققو جرائم القتل يوم الخميس في منزل بهوليوود.

وأضاف المحامون "دعونا نكون واضحين - الأدلة الفعلية في هذه القضية ستظهر أن ديفيد بيرك لم يقتل سيليست ريفاس هيرنانديز ولم يكن سبب وفاتها".