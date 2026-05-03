مصرع سائق صدمته دراجه نارية خلال إصلاح سيارته الميكروباص أعلى الدائري

لقي سائق مصرعه، بعد أن صدمته دراجة نارية "تروسيكل" أثناء إصلاحه ميكروباص أعلى الطريق الدائري ببشتيل بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين من الفحص أنه أثناء قيام سائق بإجراء إصلاحات لسيارة ميكروباص اصطدمت به دراجة نارية "تروسيكل"، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.