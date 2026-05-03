العثور على جثة طالب أسفل عقار سكني في الحي السادس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مقتولا بسلاح أبيض أسفل عقار سكني بالحي السادس بمدينة نصر.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من اللواء على نور الدين نائب مدير الإدارة حول ورود بلاغ لمباحث مدينة نصر ثان بالعثور على جثمان شاب أسفل عقار سكني بالحي السادس بمدينة نصر.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لشهود العيان وتم التحفظ على تسجيل الكاميرات المحيطه بمكان الواقعة، لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه يدعى محمد. ع، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر.