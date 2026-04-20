أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين، بعد قرار إعادتها.

وتقام مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في الجولة 30 من دوري المحترفين، يوم الثلاثاء على ملعب استاد نادي طنطا.

وكانت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، التي جرت يوم 16 إبريل الجاري ضمن مواجهات دوري المحترفين، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت اللقاء.

وشهدت المباراة واقعة غريبة بعدما احتسب الحكم، عبد العزيز السيد، ركلة جزاء للمصرية للاتصالات، بحلول الدقيقة 41 من عمر المواجهة، قبل أن يتراجع في قراره، بعدما راجع الحالة من أحد الهواتف المحمولة.

ويتولى طارق مجدي مهمة إدارة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ويعاونه شريف عبدالله وهاني خيري وأحمد حمدي كحكم رابع، كما تم تعيين نادر زكي كمقيم للحكام ومحمد طه عبد العزيز كمراقب للمباراة.