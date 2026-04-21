سلوفاكيا: استفتاء شعبي في يوليو حول الرواتب مدى الحياة للمسؤولين

أعلن الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني اليوم الاثنين أن بلاده ستجري استفتاء شعبيا هذا الصيف لتقرير ما إذا كان سيتم إلغاء مخصصات "الرواتب مدى الحياة" لرئيس الوزراء روبرت فيكو وغيره من القادة بعد انتهاء فترات ولايتهم.

وحدد بيلجريني" يوم 4 يوليو موعداً للتصويت. وسيدلي السلوفاكيون بأصواتهم في الوقت ذاته حول مقترح لإعادة فتح مكتب المدعي العام الخاص، الذي كان يتولى قضايا الجرائم الكبرى والفساد قبل إلغائه.

ويأتي هذا الاستفتاء استجابة لعريضة أعدها حزب الديمقراطيون، وهو حزب معارض (خارج البرلمان) موال للغرب، ووقع عليها أكثر من 350 ألف مواطن، وهو الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون لإجراء استفتاء.

ومع ذلك، أوضح بيلجريني أن الاستفتاء لن يتضمن سؤالا حول دعم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية — وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد — قضت في عام 2021 بأن مثل هذا السؤال "غير دستوري".