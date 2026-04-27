أظهرت بيانات شحن أن يختا فاخرا مرتبطا بالملياردير الروسي ألكسي مورداشوف الخاضع للعقوبات أبحر عبر مضيق هرمز يوم السبت، ليكون بذلك ضمن سفن قليلة للغاية تعبر الممر الملاحي المحاصر الذي يمثل بؤرة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير بيانات منصة (مارين ترافك) إلى أن (نورد)، وهو يخت يبلغ طوله 142 مترا وقيمته أكثر من 500 مليون دولار، غادر مرسى في دبي حوالي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وعبر المضيق صباح السبت، ووصل إلى مسقط في وقت مبكر أمس الأحد، وفق وكالة رويترز.

ولم تتضح الكيفية التي حصل بها اليخت متعدد الطوابق على إذن لاستخدام هذا الممر الملاحي. وتفرض إيران منذ فبراير شباط قيودا صارمة على حركة الملاحة عبر المضيق الذي عادة ما يمر منه حوالي خمس إمدادات النفط العالمية.

وأحجم ممثل قطب تصنيع الصلب مورداشوف عن التعليق اليوم.

ولم تمر سوى بضع سفن، ومعظمها تجارية، يوميا عبر الممر المائي الحيوي عند مدخل الخليج في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. ويمثل هذا عددا ضئيلا مقارنة بمتوسط 125 إلى 140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط.

وفي إجراء مضاد، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وتوطدت علاقة الحلفيتين روسيا وإيران في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك من خلال معاهدة عام 2025 عززت التعاون في مجالي المخابرات والأمن.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم بعد محادثات مع الوسطاء في باكستان وسلطنة عمان خلال مطلع الأسبوع.

وليس مورداشوف، المعروف بقربه من بوتين، مدرجا رسميا على أنه مالك اليخت نورد. لكن بيانات الشحن وسجلات الشركات الروسية لعام 2025 تظهر أن اليخت كان مسجلا في 2022 باسم شركة روسية تملكها زوجته. وهذه الشركة مسجلة في مدينة تشيريبوفيتس الروسية، وهي المدينة ذاتها المسجل فيها شركة تصنيع الصلب (سيفيرستال) المملوكة لمورداشوف.

وكان مورداشوف بين كثير من الروس الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بعد الحرب الروسية الأوكرانية بسبب صلاتهم ببوتين.

وذكرت مجلة (سوبر يخت تايمز) المتخصصة في هذا المجال أن اليخت (نورد) من أكبر اليخوت في العالم، ويضم 20 غرفة فاخرة ومسبحا ومنصة لهبوط طائرات الهليكوبتر وغواصة.