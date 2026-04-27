إصابة 14 شخصا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، إصابة 14 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية خلال الليل، وذلك في أحدث سلسلة من عمليات القصف التي باتت تشكل جزءاً من نمط الهجمات الروسية الممنهجة ضد المناطق السكنية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس "أ ب".

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، سيرهي ليساك، عبر تطبيق تليجرام، إن مبنى سكنيا وعدة مواقع مدنية في المدينة تعرضت للقصف.

كما أفاد حاكم المنطقة، أوليه كيبر، بوقوع أضرار في البنية التحتية للميناء.

وتعد أوديسا أحد أهم الموانئ الأوكرانية، وقد استهدفت مرارا وتكرارا في هجمات روسية خلال الحرب التي استمرت لأكثر من أربع سنوات. وتقع المدينة على بعد يزيد قليلا عن 100 كيلومتر من خط الجبهة.

وفي الوقت نفسه، قال الحاكم المعين من قبل موسكو، فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين إن ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية قتلت شخصين في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأوضح سالدو أن رجلاً وامرأة في السبعينيات من عمرهما لقيا حتفهما في قرية دنيبرياني.