التعاون الإسلامي تدعو إلى احترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الهجمات التي استهدفت منشآت بدولة الإمارات عبر طائرات مسيّرة وصواريخ.



وجدد الأمين العام للمنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - دعوته إلى وقف الأعمال العدائية على جميع أراضي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وأشاد بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في المنظمة، وبالدور الفاعل الذي تضطلع به باكستان لخفض التصعيد في المنطقة، ورعاية المسار التفاوضي للتوصل إلى وقف دائم وشامل للأعمال العدائية، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وقواعد حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، بما يعزز أسس الأمن والاستقرار الإقليميَّين.

