السعودية تطالب بوقف الاعتداءات على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة - بأشد العبارات - الاستهدافات التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من الإمارات وقطر والكويت، مجددةً وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم- أن المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لتعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة".