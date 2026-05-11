الإثنين 11 مايو 2026 8:00 ص القاهرة
السعودية تطالب بوقف الاعتداءات على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:53 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة - بأشد العبارات - الاستهدافات التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من الإمارات وقطر والكويت، مجددةً وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم- أن المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لتعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة".


