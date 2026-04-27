بايرن ميونخ يعلن قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها مباراة باريس سان جيرمان، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة بايرن ميونخ تواجد العديد من اللاعبين وأبرزهم المهاجم الإنجليزي هاري كين وموسيالا، فيما يحرس عرين الفريق المخضرم مانويل نوير، كما يتواجد أيضًا لويس دياز ضمن المهاجمين الذين تم استدعائهم للمباراة.

حراسة المرمى: مانوير نوير، سفين أولرايش، يوناس أوربيج.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، هيروكي إيتو، جوناثان تاه، رافائيل جيريرو، ألفونسو ديفيز، فيليب بافيتش، جوسيب سانيشيتش، دينيس أوفلي.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، كونراد لايمر، بافلوفيتش، جمال موسيالا، جوشوا كيميش.

خط الهجوم: هاري كين، نيكولاس جاكسون، مايكل أوليس، لويس دياز.