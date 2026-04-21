ميرتس: أنا من ساسة قلائل لديهم قناة اتصال جيدة مع الرئيس الأمريكي ترامب

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء اليوم الاثنين بأنه يعد نفسه من بين ساسة قلائل لديهم قناة اتصال جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه الاتحاد الألماني للبنوك في برلين، قال ميرتس إنه يحاول، رغم كل الانتقادات، الحفاظ على علاقة شخصية معقولة مع الرئيس الأمريكي ما دام ذلك ممكناً.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أنه يسعى إلى الحفاظ على حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال السنوات المقبلة، وأردف:"الجميع يعلم أن ذلك ليس سهلاً تماماً، لكن الجميع يعلم أيضاً أننا لا نستطيع حالياً الدفاع عن أنفسنا بقدراتنا الذاتية وحدها. لكننا نعمل على أن نصبح أقوى".

وأشار ميرتس إلى أنه ربما يكون هو، إلى جانب الأمين العام للحلف مارك روته، الشخصين الوحيدين حالياً القادرين على التحدث مع ترامب "بشكل مليء بالثقة نسبيا"، وأضاف: " ربما يواجه آخرون مشاكل أكثر معه لأي سبب كان. أنا أحاول الحفاظ على علاقة شخصية جيدة، مع علمي بأن لدينا مسؤوليات مختلفة". وتابع لدي قدرة على الوصول إليه، على الأقل عندما تكون الأبواب مغلقة"، غير أنه أقر في الوقت نفسه بأن الأمر صعب.

وكانت خلافات بين الجانبين ظهرت أخيراً بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ انتقد ميرتس تصرفات الولايات المتحدة. كما شهدت العلاقات خلافات، على سبيل المثال، بشأن تشديد السياسة الجمركية الأمريكية.