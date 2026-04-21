قيادي شيعي: تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة الأربعاء

صرح عباس العامري سكرتير قوى الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الاثنين، بأنه تم تأجيل قرار تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى بعد غد الأربعاء.

وقال العامري في تصريح صحفي: "اجتماع قادة الإطار التنسيقي هذه الليلة كان إيجابيا ومسئولا وطرحت فيه الأراء بأجواء إيجابية".

وأضاف العامري، أن الإطار التنسيقي قرر عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لأننا نحتاح إلى وقت أكثر وسنصل إلى حل بشأن المرشح لتشكيل الحكومة العراقية.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعي قد أخفقت في وقت سابق اليوم الاثنين، في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واتفق أعضاء الإطار التنسيقي الشيعي على تأجيل القرار إلى جلسة تعقد بعد غد الأربعاء.

ويواجه الإطار التنسيقي الشيعي منذ أشهر مشكلة تسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة العراقية ما أربك الحسابات داخل المكون الشيعي الذي بات يعيش وضعا معقدا بعد انقسام أطرافه الـ12 بين مؤيد ورافض لهذا الترشيح.

كما جاء تأجيل قرار تسمية المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة مع قرب انتهاء مهلة الـ15 يوما التي حددها رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي لتقديم تسمية المرشح لتشكيل الحكومة إلى الرئيس العراقي نزار ئاميدي لاستكمال الخطوات الدستورية لإتمام العملية الدستورية علي خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في نوفمبر 2025.