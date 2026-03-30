موريتانيا: محطات وقود توقف البيع بنواكشوط وسط مضاربات واحتكار

أغلقت عدد من محطات بيع الوقود في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، في وجه أصحاب السيارات معززة بمخاوف لدى المواطنين من نفاد المخزون رغم تطمينات الحكومة بتوفر ما يكفي من المخزون الوطني من المشتقات النفطية (المازوت والبنزين وغاز الطهي المنزلي).

ولوحظ عزوف بعض ملاك المحطات عن البيع، أو لجوء بعضهم إلى الاحتكار والمضاربة أحيانا ورفض بيع ما لدى محطاتهم من محروقات، وهو ما دفع رئيس الوزراء المختار ولد أجاي إلى التحذير على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" من أن فرقا من وزارة الطاقة والنفط توجد على الميدان لمعاقبة أي احتكار أو مضاربة في أسعار المحروقات، متوعدا بأن تغلق وتعاقب - وفقا للقانون - كل المحطات التي تخالف المساطر والإجراءات المعمول بها وسيعاقب من يقف وراء ذلك.

ودعا رئيس الوزراء، المواطن إلى الإبلاغ لأنه "لا مبرر للجوء إلى تخزين المحروقات أو التزود بكميات تفوق الحاجة الاعتيادية، فالمخزون متوفر بكميات كافية و كل الاجراءات اتخذت لضمان استمرارية التموين ومحاربة التهريب".