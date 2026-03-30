القابضة للشرب تؤكد جودة وسلامة المياه في جميع المحافظات: منظومة رقابة متكاملة

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة من محطاتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى خضوع عملية الإنتاج لمنظومة رقابة متكاملة تعمل عبر عدة مستويات لضمان سلامة المياه حتى وصولها إلى المواطنين.

وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي، أن منظومة الرقابة تبدأ من معامل محطات المياه، مرورًا بالمعامل المركزية والمعامل المتنقلة التابعة للشركات، وصولًا إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، لمتابعة جودة المياه في مختلف مراحلها.

وشددت على أن أي بيانات تتعلق بانقطاعات المياه أو الخدمات المرتبطة بها يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وحصري عبر القنوات المعتمدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ودعت المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثقة المتداولة عبر الوسائل غير الرسمية، مؤكدة التزامها بالشفافية في عرض الحقائق المتعلقة بمرفق مياه الشرب.