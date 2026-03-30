نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها بيانًا يحذر المواطنين من تلوث مياه الشرب.

وأكدت الشركة، في بيان مساء اليوم، أن المياه سليمة تمامًا ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تمثل أي خطر على الاستخدام.

وشددت على عدم صحة هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات سابقة في هذا الشأن.

ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

كما أكدت التزامها الكامل بضمان جودة وسلامة المياه المقدمة للمشتركين.

وأتاحت الشركة قنوات رسمية للتواصل والاستفسار، من بينها الخط الساخن (125)، وخدمة "واتساب" على الرقم (01006665125)، لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها بشكل فوري.