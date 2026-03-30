وزيرة الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 788 ألف شقة لمحدودي الدخل بمبادرة سكن كل المصريين

- ضاعفنا المعمور المصري إلى 14% منذ عام 2014

- 99% نسبة تغطية مياه الشرب و70% للصرف الصحي

- تراجع نسبة فاقد مياه الشرب من 30.4% إلى 25%

- تنفيذ 10210 مشروعات في 917 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة نجحت منذ عام 2014 في مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، عبر تنفيذ مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، ومنها العاصمة الجديدة والعلمين والمنصورة وأسوان الجديدة؛ للحد من الكثافات السكانية ومواجهة النمو العشوائي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/ 2025.

وشددت المنشاوي على أن توفير السكن اللائق يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مع استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى، وطرح 36 ألف وحدة.

كما كشفت عن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة "الإسكان الأخضر" لمنخفضي الدخل بالمرحلتين الخامسة والسادسة، و28 ألف وحدة إسكان متوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وفي قطاع المرافق، أعلنت الوزيرة ارتفاع نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، مع تراجع نسبة الفاقد من 30.4% إلى 25%، كما ارتفعت تغطية الصرف الصحي من 50% عام 2014 إلى 70% عام 2025، مع زيادة ملحوظة في الطاقة الاستيعابية للمحطات.

وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضحت المنشاوي أن الوزارة تولت العمل في 10 محافظات (25 مركزاً)، حيث بلغ إجمالي المشروعات 10210 مشروعات في 917 قرية، شملت محطات مياه وصرف صحي، ومباني خدمية، وطرقاً، وكباري، وشبكات كهرباء، مؤكدة مواصلة الدور المحوري في دعم أهداف المبادرة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت المنشاوي التزام الوزارة بالربط بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية، مشددة على استمرار التنسيق مع مجلس النواب لضمان حق المواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، بما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.