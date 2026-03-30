النقل: انعقاد اللجنة الإقليمية لاختيار مكتب استشاري ضمن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

تستضيف وزارة النقل، على مدار ثلاثة أيام، اجتماع اللجنة الإقليمية المصغرة المعنية باختيار المكتب الاستشاري الذي سيتولى إعداد دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي للمشروع، والتي تمثل جزءًا رئيسيًا من دراسة الجدوى الشاملة، وذلك في إطار أنشطة مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الاجتماع يستهدف إعداد قائمة مختصرة بالمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها بإجراء الدراسة، تمهيدًا لاختيار المكتب المنفذ.

وأضافت أن اللجنة المصغرة، التي تترأسها مصر، تضم ممثلين عن أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا، إلى جانب مشاركة تجمع «الكوميسا» بصفته الكيان الاقتصادي المسؤول عن المشروع.

ويُعد مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد المشروعات الإقليمية التابعة للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية للنيباد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم اختياره ضمن أهم 16 مشروعًا إقليميًا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا.

وتمثل مصر في اللجنة كل من هيئة النقل النهري بوزارة النقل، التي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، فيما يقوم بنك التنمية الأفريقي بتمويل المرحلة الحالية بمنحة تبلغ 2 مليون دولار، لإعداد الدراسة المطلوبة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع.