الاتحاد السعودي يغرّم أهلي جدة 30 ألف ريال بسبب سلوك الجماهير

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بتوقيع غرامة مالية على نادي أهلي جدة، بلغت قيمتها 30 ألف ريال، إثر سوء سلوك جماهيره خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت التقارير أن الغرامة جاءت بعد قيام بعض جماهير الأهلي برمي زجاجات تجاه أرضية الملعب أثناء المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يفوز الهلال بركلات الترجيح 4-2.

وكانت المباراة جزءًا من منافسات نصف النهائي للبطولة التي أُقيمت منتصف شهر مارس الجاري، ويستعد الهلال لملاقاة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.