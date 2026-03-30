إسبانيا تستدعي القائم بأعمال سفارة إسرائيل بمدريد احتجاجا على منع قداس الشعانين في كنيسة القيامة

قررت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الاثنين، استدعاء القائم بأعمال سفارة إسرائيل بمدريد، احتجاجًا على منع قداس الشعانين في كنيسة القيامة.

وبحسب ما نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات لإذاعة RAC1 المحلية: «لا يمكن أن يتكرر منع إقامة القداس مرة أخرى».

وقالت بطريركية اللاتين في القدس إن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من إقامة قدّاس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، مشيرة إلى أن ذلك يحصل للمرة الأولى «منذ قرون».

وقالت البطريركية في بيان: «هذا الصباح، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو، من دخول الكنيسة في القدس وذلك أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين».

واعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن منع إسرائيل بطريرك القدس للاتين من الوصول إلى كنيسة القيامة «من دون سبب» للاحتفال بقداس أحد الشعانين يشكل «هجوما غير مبرّر على الحرية الدينية».

وكتب سانشيز على منصة «إكس»: «باسم الحكومة الإسبانية، ندين هذا الهجوم غير المبرّر على الحرية الدينية، ونطالب إسرائيل باحترام تنوع الأديان والقانون الدولي؛ لأن التعايش مستحيل من دون تسامح».