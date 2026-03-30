أكد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، أن تركيزه الكامل منصب على مواجهة مصر المقبلة، مشددًا على أهميتها في تقييم اللاعبين استعدادًا لكأس العالم.

وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" أنا مركز على مباراة الغد، وهي مهمة جدًا بالنسبة لنا. سنتوصل خلالها إلى استنتاجات إيجابية بشأن تشكيلة كأس العالم، لكن الكثير يمكن أن يحدث خلال الشهرين القادمين. الآن كل تركيزي على المدى القصير."

وعن اللاعبين المنتمين لنادي برشلونة، أضاف:" تركيزي الأساسي على الفريق ككل. من الرائع أن هناك لاعبين من برشلونة لديهم شغفهم، لكني أطلب منهم التعاطف مع مهمة المنتخب كما أتعاطف معهم. وجود سبعة لاعبين من برشلونة في التشكيلة خبر رائع لهم وللكرة الإسبانية."

وحول التحضيرات لمواجهة مصر، أوضح:" نواصل بناء الفريق والانسجام بين اللاعبين مهم جدًا بالنسبة لي. أحب أن أرى اللاعبين الجدد يساهمون ويضيفون قيمة على المستوى الشخصي والمهاري، ويجب عليهم التكيف مع أعلى مستويات المتطلبات، وهذا ليس سهلاً، لكن انطباعي عنهم رائع جدًا."

أما عن حالة اللاعبين، فقال دي لا فوينتي:" نيكو عاد للتدريبات، لكن جدول التعافي الكامل لم يُحدد بعد. إصابة ميرينو قد تستغرق وقتًا أطول قليلًا، وأثق أنه سيكون في أفضل حالة بحلول كأس العالم."

وتطرق المدرب الإسباني إلى مسألة التدوير وموقف لامين يامال، مؤكدًا:"سنرى كيف ستسير المباراة غدًا. إذا أردنا فريقًا تنافسيًا، لامين سيكون ضمن الخيارات للانطلاق، والهدف هو أن يكون الفريق في أفضل حالاته دون إجهاد اللاعبين."

وشدد على أن تركيزه الآن على المنتخب الوطني فقط:" بدأنا العمل تحضيرًا لكأس العالم، والتركيز على الأداء المثالي للفريق الذي يمثل بلادنا."

وعن التطور الذي أحرزه لامين يامال، قال دي لا فوينتي:" إنه لاعب أفضل بكثير مما كان قبل عامين، وحالته البدنية رائعة، وسرعته وقدرته على التحمل في أفضل مستوياتها، ويعيش أحد أفضل فترات الموسم ومسيرته القصيرة."

وفيما يخص حراسة المرمى والتناوب بين اللاعبين، أشار:" سنرى كيف ستسير المباراة وسنتخذ القرارات بما يضمن الفوز. أي تغيير سيتم وفقًا لاحتياجات المباراة مع الحفاظ على مستوى الفريق."

كما تحدث عن المرشحين لكأس العالم قائلاً:" لدينا قاعدة قوية من اللاعبين المعتادين على المعسكرات التدريبية، وهناك نحو 20-22 لاعبًا ضمن خياراتنا، لكن سنرى ما سيحدث."

وحول إريك جارسيا، أضاف:" كان معي في فرق الشباب والأولمبياد، وهو محبوب من الجميع وله كل الفرص. بعد شهرين سيكون لدينا خيارات كثيرة لاختيار قائمة الـ26."

وأشار دي لا فوينتي إلى حرارة الاستقبال في برشلونة:" أتطلع لتجربة هذا الاستقبال. نحن متحمسون للمباراة، ومعها حافز إضافي للبقاء في صدارة التصنيف العالمي."

واختتم مدرب إسبانيا بالتأكيد على جدية المباراة أمام مصر:" هذه ليست مباريات ودية بالمعنى التقليدي، نحن نتنافس على المركز الأول في التصنيف العالمي، والفريق سيكون تنافسيًا بالكامل. يجب علينا تقديم أداء شبه مثالي للفوز."