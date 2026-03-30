قمة سعودية أردنية قطرية تبحث مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة على إمدادات الطاقة

عُقِد في محافظة جدة السعودية اليوم الاثنين، لقاءًا ثلاثيًا جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثوا خلاله تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وانعكاسها على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها."

وأضافت: "تم التأكيد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة الأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها."

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الأردنية"بترا" أنه تم التأكيد خلال القمة على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع الأعباء الاقتصادية للحرب الدائرة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.