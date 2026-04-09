اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الخميس، على عيادة فلسطينية متنقلة في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وحاصروا طاقمها.

وقالت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عيادة متنقلة تابعة لها خلال توجهها لمناطق بدوية في مسافر يطا.

وأضافت الجمعية أن الطاقم كان يعمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفتت إلى أن المستوطنين اعتدوا على السائق بالضرب قبل أن يطاردوا باقي الفريق، ولا يزال الطاقم محاصرا من قبلهم حتى الآن (14:40 ت.غ).

الجمعية قالت إن إحدى الطبيبات الحوامل أُغمي عليها خلال الهجوم، فيما يطالب الطاقم بتوفير حماية فورية لضمان سلامتهم ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، حيث نفذوا 443 هجوما ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بين 28 فبراير، و28 مارس الماضيين، وفق إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية).

وأسفرت تلك الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين، ومحاولة إقامة 14 بؤرة استيطانية، إضافة إلى تخريب أراضٍ ومزروعات وإشعال حرائق.

يتزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي بالضفة عبر الجيش والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، بما يشمل القتل والهدم والتهجير، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1147 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من تصعيد محتمل.