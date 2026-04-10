باكستان ترفع التأهب الأمني استعدادا لمفاوضات واشنطن وطهران

اتخذت السلطات الباكستانية، الجمعة، إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد، السبت.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء العاصمة، ونشرت أكثر من 10 آلاف عنصر أمني لضمان سلامة الوفدين الإيراني والأمريكي المشاركين في المحادثات.

ويتولى الجيش تنسيق الإجراءات الأمنية المشددة، بدعم من شرطة إسلام آباد وشرطة إقليم البنجاب، كما انتشرت قوات الأمن حول المباني العامة.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عبر منصة "إكس" الأمريكية، أنه سيتم تسهيل دخول الصحفيين المشاركين في محادثات إسلام آباد.

وأضاف إسحاق دار، أنه طلب من شركات الطيران السماح للأفراد المعنيين بالصعود على متن الرحلات الجوية دون تأشيرات، وأنه سيتم تطبيق نظام "التأشيرة عند الوصول".

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيحضر الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية المقرر انطلاقها السبت في إسلام آباد.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.