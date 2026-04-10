لوكهيد مارتن تحصل على عقد حكومي لمواصلة تسريع إنتاج صواريخ باتريوت

وكالات
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 5:43 م

قالت شركة "لوكهيد مارتن" للصناعات الدفاعية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ‌منحتها عقدا أوليا قيمته 4.7 مليار دولار لمواصلة تسريع الإنتاج لصواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز (بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي).

ويأتي ذلك ⁠بعد أشهر من توصل الشركة إلى اتفاق مدته سبع سنوات مع وزارة الحرب الأمريكية لزيادة الإنتاج السنوي لصواريخ بي.إيه.سي-3 الاعتراضية من حوالي 600 وحدة إلى ألفين، في الوقت الذي ‌تعمل ⁠فيه الدول على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية غلى خلفية التوتر الجيوسياسي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الشركة: "استثمرت لوكهيد مارتن أكثر ⁠من سبعة مليارات دولار منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى لتوسيع ⁠الطاقة الإنتاجية للأنظمة ذات الأولوية، بما في ذلك ⁠حوالي ملياري دولار مخصصة لتسريع إنتاج الذخائر".

اخبار متعلقة


