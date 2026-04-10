لوكهيد مارتن تحصل على عقد حكومي لمواصلة تسريع إنتاج صواريخ باتريوت

قالت شركة "لوكهيد مارتن" للصناعات الدفاعية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ‌منحتها عقدا أوليا قيمته 4.7 مليار دولار لمواصلة تسريع الإنتاج لصواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز (بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي).

ويأتي ذلك ⁠بعد أشهر من توصل الشركة إلى اتفاق مدته سبع سنوات مع وزارة الحرب الأمريكية لزيادة الإنتاج السنوي لصواريخ بي.إيه.سي-3 الاعتراضية من حوالي 600 وحدة إلى ألفين، في الوقت الذي ‌تعمل ⁠فيه الدول على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية غلى خلفية التوتر الجيوسياسي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الشركة: "استثمرت لوكهيد مارتن أكثر ⁠من سبعة مليارات دولار منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى لتوسيع ⁠الطاقة الإنتاجية للأنظمة ذات الأولوية، بما في ذلك ⁠حوالي ملياري دولار مخصصة لتسريع إنتاج الذخائر".