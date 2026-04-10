طهران: لن نقبل بمفاوضات تمهد لاعتداءات جديدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، إن طهران لن تقبل بأي مفاوضات تؤدي إلى تكرار الاعتداءات على بلاده.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية عن تخت روانجي خلال لقائه سفراء وممثلين دبلوماسيين أجانب الجمعة في طهران.

وأشار المسئول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة وافقت على بدء المحادثات على أساس المقترح الإيراني المكوّن من 10 بنود.

وأكد ضرورة وجود ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وذكر تخت روانجي أن الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية "استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في دول المنطقة"، وأن هذه الهجمات يجب أن تُصنّف كـ"عمليات دفاعية".

وادعى المسئول الإيراني أن "هذه القواعد والمنشآت استُخدمت في هجمات عسكرية ضد إيران".

وأوضح تخت روانجي أنه تم التوصل إلى اتفاق على أن تُجرى المباحثات مع الولايات المتحدة غدا السبت في إسلام أباد بوساطة باكستان على أساس المقترح الإيراني المؤلف من 10 بنود.

كما أعرب عن شكره للدول التي أدانت الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، منتقدًا بعض الدول الأوروبية التي دعمت تلك الهجمات بدل إدانتها، قائلًا إنها "تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ".

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران، السبت، مفاوضات مباشرة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أفادت مصادر حكومية باكستانية للأناضول، الخميس.