الجيش الإسرائيلي: محمد وشاح عضو في حماس وكان يعمل تحت غطاء صحفي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة، في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيّرة في قطاع غزة.

ووصف الجيش الإسرائيلي "الصحفي القتيل بأنه عنصر إرهابي رئيسي في مقر إنتاج الصواريخ والأسلحة التابع لحركة حماس"، وفق قوله.

وأفادت سلطات الدفاع المدني الفلسطينية باستشهاد وشاح أمس الأربعاء، إثر قصف المركبة التي كان يستقلها غرب مدينة غزة بصاروخ.

وذكرت شبكة تلفزيون الجزيرة أن وشاح انضم إليها في عام 2018، وعمل مراسلا لها في قطاع غزة، مع قناة الجزيرة مباشر التابعة لها.

وأعربت القناة الفضائية القطرية عن "إدانتها الشديدة للجريمة الشنيعة المتمثلة في استهداف وقتل مراسل الجزيرة مباشر، محمد وشاح".

ووفقًا لإحصاءات لجنة حماية الصحفيين، استشهد ما لا يقل عن 260 صحفيا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.