حزب الله يقر بتقدم إسرائيل إلى مدينة بنت جبيل ويعلن عن اشتباكات مع جنود الاحتلال من مسافة صفر

أقر حزب الله اللبناني، بتقدم قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة بنت جبيل، معلنًا عن اشتباكات من «مسافة صفر».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن عناصره يخوضون اشتباكات من «مسافة صفر» بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة مع قوّة إسرائيليّة مؤلّلة حاولت التقدّم باتجاه سوق مدينة بنت جبيل، منوهًا أن الاشتباكات لاتزال مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان

وأشار إلى أن «عناصره يستهدفون تجمّعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عبّاس ومثلّث التحرير والمهنيّة في مدينة بنت جبيل، برشقات صاروخيّة ورمايات مدفعيّة».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الخميس، ادعاء مسئول أمني، لم تسمّه، أن عدد عناصر الحزب الذين قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية المواجهة الحالية التي تُطلق إسرائيل عليها اسم «زئير الأسد» (العدوان على إيران ولبنان)، ارتفع إلى أكثر من 1500.

وأشار تقرير الصحيفة العبرية إلى أن قوات جيش الاحتلال، تُطوّق في هذه المرحلة بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وبدأت القوات عملية التطويق خلال ساعات الليلة الماضية، وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فقد فاجأت قوات الاحتلال عشرات مقاتلي حزب الله، الذين احتموا داخل البلدة، وأن «بعضهم حاول الفرار بعد أن لاحظ اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي، فقُتل في أثناء محاولته الهرب»، فيما لا يزال آخرون متحصنين داخل القرية، بينما تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على القضاء على عناصر حزب الله في البلدة.

ولفت التقرير العبري إلى أن للعملية العسكرية في بنت جبيل قيمة رمزية كبيرة، بالنسبة إلى الاحتلال، لقربها من الحدود (نحو 4 كيلومترات)، وفيها ألقى الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله، في التسعينيات، خطابه الذي شبّه فيه صلابة المجتمع الإسرائيلي ببيت العنكبوت.

وتدار عمليتا «ظلام أبدي» وتطويق بنت جبيل، وفق الرواية الإسرائيلية، استناداً إلى جمع معلومات استخباراتية وتخطيط جرى خلال الأسابيع الأخيرة من قبل شعبة الاستخبارات في الجيش، وقيادة المنطقة الشمالية، مع إدراك أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً على العمل داخل لبنان حتى خلال وقف إطلاق النار مع إيران.